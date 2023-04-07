Serie BKT – designazioni 32^ giornata

Redazione 7 Aprile 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie BKT – designazioni 32^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma lunedì 10 aprile.

BENEVENTO – SPAL    h. 12.30

MARESCA

DEL GIOVANE – MASSARA

IV:      PANETTELLA

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

BRESCIA – TERNANA    h. 15.00

VOLPI

RASPOLLINI – SACCENTI

IV:      CALDERA

VAR:     GHERSINI

AVAR:       ROSSI C.

CITTADELLA – PARMA    h. 15.00

BARONI

ALASSIO – DI GIOIA

IV:       IANNELLO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MARCHI

COMO – GENOA    h. 15.00

PAIRETTO

BERTI – D’ASCANIO

IV:     CALZAVARA

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     MIELE G. (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

FROSINONE – ASCOLI    h. 15.00

SANTORO  

VONO – MIELE D.

IV:      TURRINI

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:     LONGO S. (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

PERUGIA – MODENA    h. 15.00

COSSO

PERETTI – YOSHIKAWA

IV:     ANDREANO

VAR:     MARINELLI

AVAR:      MOKHTAR

REGGINA – VENEZIA    h. 15.00

ABISSO

MARGANI – LOMBARDI

IV:     GRASSO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     ZUFFERLI

SUDTIROL – BARI    h. 15.00

GUIDA

LOMBARDO – ROSSI M.

IV:     RISPOLI

VAR:      SERRA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

PISA – CAGLIARI    h. 18.00

LA PENNA

PRENNA – BARONE

IV:       TREMOLADA

VAR:      PEZZUTO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:      SCARPA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

PALERMO – COSENZA      h. 20.30

SACCHI

CAPALDO – MORO

IV:     PERRI  

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:      RUTELLA (ON-SITE STADIO RENZO BARBERA”)