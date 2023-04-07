Serie BKT – designazioni 32^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma lunedì 10 aprile.
BENEVENTO – SPAL h. 12.30
MARESCA
DEL GIOVANE – MASSARA
IV: PANETTELLA
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
BRESCIA – TERNANA h. 15.00
VOLPI
RASPOLLINI – SACCENTI
IV: CALDERA
VAR: GHERSINI
AVAR: ROSSI C.
CITTADELLA – PARMA h. 15.00
BARONI
ALASSIO – DI GIOIA
IV: IANNELLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARCHI
COMO – GENOA h. 15.00
PAIRETTO
BERTI – D’ASCANIO
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
FROSINONE – ASCOLI h. 15.00
SANTORO
VONO – MIELE D.
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
PERUGIA – MODENA h. 15.00
COSSO
PERETTI – YOSHIKAWA
IV: ANDREANO
VAR: MARINELLI
AVAR: MOKHTAR
REGGINA – VENEZIA h. 15.00
ABISSO
MARGANI – LOMBARDI
IV: GRASSO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ZUFFERLI
SUDTIROL – BARI h. 15.00
GUIDA
LOMBARDO – ROSSI M.
IV: RISPOLI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
PISA – CAGLIARI h. 18.00
LA PENNA
PRENNA – BARONE
IV: TREMOLADA
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: SCARPA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
PALERMO – COSENZA h. 20.30
SACCHI
CAPALDO – MORO
IV: PERRI
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: RUTELLA (ON-SITE STADIO RENZO BARBERA”)