Serie A -designazioni 20^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma sabato 8 aprile.
SALERNITANA – INTER Venerdì 07/04 h. 17.00
FABBRI
BRESMES – GALETTO
IV: AYROLDI
VAR: NASCA
AVAR: LONGO S.
LECCE – NAPOLI Venerdì 07/04 h. 19.00
MANGANIELLO
TEGONI – VECCHI
IV: CAMPLONE
VAR: MARINI
AVAR: CHIFFI
MILAN – EMPOLI Venerdì 07/04 h. 21.00
MARCENARO
MONDIN – DE MEO
IV: RAPUANO
VAR: VALERI
AVAR: DI MARTINO
UDINESE – MONZA h. 12.30
MASSIMI
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA – SPEZIA h. 14.30
DIONISI
TOLFO – GUALTIERI C.
IV: MERAVIGLIA
VAR: AURELIANO
AVAR: MUTO
ATALANTA – BOLOGNA h. 16.30
ORSATO
PRETI – AFFATATO
IV: GUALTIERI M.
VAR: MASSA
AVAR: MAGGIONI
SAMPDORIA-CREMONESE h. 16.30
DOVERI
CARBONE – GIALLATINI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PAGANESSI
H. VERONA – SASSUOLO h. 18.30
FOURNEAU
MELI – NIEDDA
IV: PERENZONI
VAR: DI MARTINO
AVAR: VALERI
TORINO – ROMA h. 18.30
COLOMBO
PASSERI – COSTANZO
IV: MARIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABBATTISTA
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
DI BELLO
CECCONI – BERCIGLI
IV: GIUA
VAR: IRRATI
AVAR: ZUFFERLI