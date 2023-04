Altro ko in Eurolega per la Virtus Bologna, che nella penultima giornata perde 79-68 a Valencia: una sconfitta ininfluente, visto che la formazione di Scariolo era già impossibilitata a raggiungere i playoff. Decisivo l’ultimo quarto: gli spagnoli, avanti di un punto a fine terzo quarto (58-57), dilagano nei 10 minuti conclusivi trascinati dai 15 punti di Evans e dai 14 di Alexander. Inutili i 21 di Ojeleye per le Vu Nere.

