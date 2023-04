Coppa Italia – Giudice Portivo

Dopo i fatti di Juve-Inter sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: 3 giornate di squalifica a Cuadrado per il pugno ad Handanovic, una al portiere nerazzurro e a Lukaku. Il primo anello della tribuna Sud (circa 5mila spettatori) sarà vuoto per una partita dopo i cori razzisti rivolti all’attaccante belga: chiusura che sarà scontata nella prossima gara casalinga di campionato, contro il Napoli

Tre giornate a Cuadrado, una ad Handanovic e una a Lukaku. Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la maxi-rissa scoppiata allo Stadium al termine di Juventus-Inter di Coppa Italia, la semifinale d’andata giocata lo scorso 4 aprile. Ma non è tutto: perché anche un settore dello stadio dei bianconeri da cui sono partiti cori razzisti rivolti a Lukaku (la “Tribuna Sud”, primo anello) è stato punito con la chiusura per una gara da scontarsi in campionato. La prossima partita casalinga della Juventus sarà contro il Napoli e i bianconeri avranno dunque una curva dimezzata, con solo il secondo anello pieno e il primo (circa 5 mila i posti a sedere) vuoto.

Cosa è successo nel finale di Juve-Inter

Nei minuti finali di Juventus-Inter (e nell’immediato post-partita, in campo), si scatena il finimondo: con i nerazzurri sotto 0-1, Massa fischia un rigore per l’Inter, che al 94’ Lukaku trasforma tra i fischi e i cori razzisti di alcuni supporter bianconeri. L’attaccante dell’Inter festeggia poi con saluto militare e indice sulla bocca, un’esultanza che aveva già proposto in nazionale, gesto giudicato dall’arbitro provocatorio: doppio giallo (il primo lo aveva preso per un fallaccio su Gatti) ed espulsione.



Dopo il triplice fischio, gli animi tornano ad accendersi. Cuadrado discute animatamente con Handanovic e le telecamere lo pizzicano mentre cerca di colpire con un pugno il portiere dell’Inter: segue un “corpo a corpo” tra i due, separati dall’intervento di compagni e staff dei due club. Inevitabile quindi il rosso anche per Cuadrado e Handanovic.

Una parte della curva chiusa contro il Napoli

In considerazione di quanto accaduto, il Giudice Sportivo ha squalificato per 3 giornate Cuadrado, con ammenda di 10mila euro, “perché al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale)”. Una giornata ad Handanovic (“che a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo”) e una a Lukaku per doppia ammonizione, frutto di “comportamento scorretto nei confronti di un avversario e comportamento non regolamentare in campo”.



Alle squalifiche ai giocatori (che verranno scontate in Coppa Italia), si aggiunge quella alla Tribuna Sud (primo anello) dello Stadium, da cui sono partiti “beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale” nei confronti di Lukaku. “In ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo”, la delibera di “sanzionare la Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Tribuna Sud, primo anello, privo di spettatori”. Squalifica che, nel caso dello stadio, ricade sulla prima gara casalinga della Juventus, quella di campionato contro il Napoli, il prossimo 23 aprile.

Le altre decisioni del Giudice Sportivo

Tra i più agitati nel finale di Juve-Inter anche Dario Baccin, punito con un’ammenda di 20mila euro: il dirigente nerazzurro a fine gara “benché non inserito in distinta faceva il suo ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara”, venendo fermato da altri dirigenti e rivolgendo all’arbitro “ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose”.



Nell’altra semifinale di Coppa Italia, invece, quella tra Cremonese e Fiorentina, era stato espulso Emanuel Aiwu (fallo di mano per impedire un gol): per il giocatore della Cremonese squalifica per un turno.