Uefa Europa League: Lipsia – Atalanta 1-1

Nell’andata dei quarti di finale di Europa League una buona Atalanta pareggia 1-1 con il Lipsia.

Tutto rimandato al match di ritorno tra sette giorni il discorso qualificazioni alle semifinali.

Alla Red Bull Arena (40mila spettatori), nel primo tempo Muriel (17′) sblocca il match con un tiro di rara bellezza sotto l’incrocio dei pali . Risponde il Lipsia con Andrè Silva che centra la base del palo. L’Atalanta si rende pericolosa con Pasalic il palo negala gioa del gol al croato.

Nella ripresa la partita è bella a tutto campo con azioni ambo le parti. al 58′ Demiral tocca in area Nkunku, calcio di rigore , dal dischetto Silva , Musso repinge , la palla intercettata da Kampl che calcia a botta sicura , ancora Musso che allontana. Dopo un solo minuto il Lipsia pareggia grazie a un autogl di Zappacosta con Orban in pressione sul giocatore atalantino.

L’Atalanta ci crede con Koopmeiners che centra un altro palo e la traversa ferma un colpo di testa di Szoboszlai.

Notizie positive per Gasperini , dal 17′ del secondo tempo il rientro in campo di Zapata. Il colombiano si è mosso bene , quondi un’layra pedina per la Dea nel prosieguo del campionato , ma sopratutto per il match di titorno contro i tedeschi .

IL TABELLINO

LIPSIA-ATALANTA 1-1

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol (28′ st Halstenberg); Henrichs (41′ st Mukiele), Kampl, Laimer, Angelino; Dani Olmo (28′ st Szoboszlai); Nkunku (41′ st Novoa), André Silva (17′ st Forsberg).

A disp.: Tschauner, Martinez, Simakan, Raebiger. All.: Tedesco

Atalanta (4-3-3): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta (44′ st Pezzella); De Roon, Freuler (22′ st Miranchuk), Koopmeiners; Pessina (17′ st Scalvini), Muriel (17′ st Zapata), Pasalic (17′ st Boga).

A disp.: Rossi, Sportiello, Malinovskyi, Mihaila, Cittadini. All.: Gasperini

Arbitro: Oliver (ING)

Marcatori: 17′ Muriel (A), 14′ st aut. Zappacosta (A)

Ammoniti: Gvardiol, Halstenberg (L); Palomino (A)



Note: al 58′ Musso (A) para un rigore ad André Silva (L)