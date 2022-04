Su TinVision a ‘Fantacalcio’ Serie A Tim, Dario Vergassola:”mai tifato Sampdoria, è stato tutto escamotage del mio agente per andare da Fazio”

Lo Spezia?”resterà in Serie A, vincerà contro l’Inter “

Di calcio, parole sue, non ne sa nulla. “Un po’ come le donne: ne sento parlare ma non pratico”. Eppure per anni è stato ospite di “Mai dire gol” e di “Quelli che il calcio” per seguire la Sampdoria. Stiamo parlando di Dario Vergassola, autore, attore e scrittore ospite della puntata di Fantacalcio Serie A TIM disponibile da domani venerdì 8 aprile su TimVision.

Vergassola però è tutt’altro che tifoso, men che meno della Sampdoria. “È stato tutto un escamotage del mio agente – racconta – il buon Fazio non mi prendeva mai, allora lui gli ha detto che io ero il cugino di quel Vergassola che giocava nella Samp. Gliel’abbiamo data a bere per vent’anni – ride – eppure l’altro Vergassola era alto, bello e moro mentre io sono brutto basso e pelato: era evidente non fossimo cugini. Ma ero così credibile allo stadio che addirittura quelli del Genoa mi insultavano come fossi veramente della Samp”.

E invece Vergassola, in collegamento da Rebocco, è simpatizzante dello Spezia. “Qui nella periferia de La Spezia, dove ci sono tanti campetti di pallone, tutti parlano di calcio tranne me” – puntualizza. Ma questo non gli toglie il gusto di lanciarsi in un pronostico, aiutato anche da amici e suggeritori del luogo: “Lo Spezia resterà in Serie A: prevedo che vincerà almeno altre due partite, sicuramente contro l’Inter”.

A seguire gli otto fantallenatori, il presidente Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi, Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini e Ivan Zazzaroni riepilogano i risultati dell’ultima giornata di campionato, commentano le pagelle delle loro squadre e stilano la classifica. Il migliore della giornata è stato Ludovico Rossini con la sua Prof Boys, mentre il peggiore è stato Riccardo Rossi con la sua Undici Rossi. Il gioco è ormai giunto a una fase cruciale: in palio ci sono la Super Coppa e l’ultimo posto utile per i Play Off.

Seguono le formazioni e il pronostico per la 32esima giornata di campionato. Il pronostico dei fantallenatori si concentra sulla sfida Napoli-Fiorentina. Per Pierluigi Pardo, Ludovico Rossini e Luigi Di Biagio la partita si concluderà con un OVER; Malcom Pagani prevede un finale 2 a 1; Luigi Di Biagio pronostica un 3 a 1; Riccardo Rossi E Ludovica Pagani stimano una conclusione 1 a 1; mentre per Ivan Zazzaroni il primo marcatore sarà Insigne.

Infine per gli amanti del calcio e del fantacalcio su TIM PARTY c’è il gioco “Vivi Fantacalcio Serie A TIM” che consente a tutti gli appassionati di partecipare, in collegamento da casa, alla trasmissione Fantacalcio Serie A TIM e di interagire con i suoi fantallenatori. Fino al 10 maggio, per vincere un ruolo da protagonista nel programma basterà essere clienti TIM, registrarsi su TIM Party, fare login e cliccare sul banner dedicato al concorso e poi rispondere correttamente a tre domande a tema calcistico. Più si gioca più si ha la possibilità di vincere. In palio, anche 10 voucher al giorno validi per il “Premium Pack Leghe Fantacalcio® Serie A TIM”.