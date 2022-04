Conference League – Risultati

I Risultati andata quarti di finale



Il Marsiglia, batte 2-1 il Paok in Francia: decidono i gol nel primo tempo di Gerson (13′) e Payet (45′), inutile il 2-1 di El Kaddouri (48′) ad inizio ripresa. Finiscono in parità, invece, gli altri due match: lo 0-0 tra Leicester e Psv rimanda tutto al ritorno in Olanda, mentre Feyernord e Slavia Praga divertono e chiudono sul 3-3 il primo round. Di Sinisterra (10′), Senesi (74′) e Kokcu (86′) le reti dei padroni di casa, mentre Olayinka (41′), Sor (67′) e soprattutto Traore (95′) salvano i cechi.

MARSIGLIA – PAOK SALONICCO 2-1

LEICESTER- -PSV 0-0

FEYENORD – SLAVIA PRAGA 3-3