Conference League: Bodo Glimt – Roma 2-1

Bodo/Glimt bestina nera dei giallorossi. Roma battuta 2-1 nell’andata quarti di finale Conference League

La squadra di Mourinho nel match di ritorno all’Olimpico chiamati alla rimonta.

Giallorossi in vantaggio al 43′ con Pellegrini che sfrutta l’assist di Mkhiraryan, il sinistroi sotto la traversa è imprendibile per Halkin.

Il Bodo Glimt non molla e trova la rimonta sfruttando gli errori della Roma. Al 56′, la conclusione di Wembangomo batte colpevolmente Rui Patricio, che non respinge bene il tiro centrale e viene battuto per l’1-1 poco prima dell’ora di gioco.

La Roma va in gol ancora con Pellegrini , gol annullato. Poi l’infortunio a Mancini , entra Amalling .

Nel finale la rete che decide il match. All’89’, calcio di punizione di Pellegrino e altro colpo di testa non irresistibile di Vetlesen, che vale il 2-1 finale.

IL TABELLINO

BODO/GLIMT-ROMA 2-1

Bodo Glimt (4-3-3): Halkin ; Sampsted , Moe (46′ st Kvile ), Holibraten , Wembangomo ; Vetlesen , Hagen , Saltnes ; Koomson (37′ st Mugisha ); Espejord (32′ st Boniface ); Pellegrino . A disp.: Smits, Sery Larsen, Konradsen, Fet, Nordas. All.: Knutsen

Roma (4-3-3): Rui Patricio ; Karsdorp , Mancini (24′ st Smalling ), Kumbulla , Ibañez ; Sergio Oliveria , Cristante , Pellegrini ; Mkhitaryan (20′ st Shomurodov ), Abraham , Zalewski (20′ st Vina ). A disp.: Boer, Fuzato, Carles Perez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Darboe, Afena-Gyan, El Shaarawy. All.: Mourinho

Arbitro: Gözübüyük

Marcatori: 43′ Pellegrini (R), 11′ st Wembangomo (B), 44′ st Veltesen (B)

Ammoniti: Cristante (R), Viña (R)

LE ALTRE PARTITE

L’andata dei quarti di finale di Conference League sorride al Marsiglia, che batte 2-1 il Paok in Francia: decidono i gol nel primo tempo di Gerson (13′) e Payet (45′), inutile il 2-1 di El Kaddouri (48′) ad inizio ripresa. Finiscono in parità, invece, gli altri due match: lo 0-0 tra Leicester e Psv rimanda tutto al ritorno in Olanda, mentre Feyernord e Slavia Praga divertono e chiudono sul 3-3 il primo round. Di Sinisterra (10′), Senesi (74′) e Kokcu (86′) le reti dei padroni di casa, mentre Olayinka (41′), Sor (67′) e soprattutto Traore (95′) salvano i cechi.

FEYENOORD-SLAVIA PRAGA 3-3

LEICESTER-PSV 0-0

MARSIGLIA-PAOK 2-1