La squadra di Emery continua il camino nella massima competizione europea.

Io ‘Sottomarino Giallo” nel match di andta quarti di finale , ha battuto il Bayern Monaco 1-0.

Sblocca subito in avvio Danjuma, poi prima dell’intervallo un cross di Coquelin beffa Neuer, ma il Var annulla per offside. A inizio ripresa Moreno colpisce un palo e successivamente sfiora il gol da centrocampo. Lewandowski non riesce a pungere, Pedraza si divora il bis nel finale.