Champions League : Manchester City-Atletico Madrid 1-0

Non è bastato all’Atletico Madrid l’atteggiamento difensivo pe uscire indenne dal match contro il Manchester United , andata quarti di finale Champions òleague .

All’Etihad la squadfa di Simeone sconfitta 1-0, risultato che mantiene viva la possibilità di passaggio del turno in vista del ritorno del Wanda Metropolitano. Il City domina nel possesso e nelle occasioni, la squadra di Simeone si salva per tutto il primo tempo ma non può nulla sull’imbucata di Foden che trova De Bruyne il quale in diagonale batte Oblak