20 Top Team competono nella classica tedesca Eschborn-Francoforte

Quattro settimane prima della classica più prestigiosa della Germania, vengono selezionate le 20 squadre partecipanti. Oltre a undici WorldTeam e otto ProTeam, una nazionale tedesca gareggerà a Eschborn-Francoforte. La selezione promette una lista di partenza di prim’ordine, che include tutti i favoriti delle ultime edizioni.

L’anno scorso, il giovane Jasper Philipsen ha prevalso nel centro di Francoforte davanti ai grandi nomi. Il 1° maggio la sua squadra Alpecin – Fenix ​​è pronta a difendere il suo titolo. I due nuovi team saliti sul podio dell’anno scorso, John Degenkolb (Team DSM) e Alexander Kristoff (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), sono pronti ad accettare la sfida. Per la squadra belga, Biniam Girmay ha già annunciato il suo ritorno a correre a Eschborn. La sua vittoria al Gent-Wevelgem è stata una pietra miliare nel ciclismo: il 21enne è il primo pilota africano a vincere una classica del WorldTour.

Sopra, le squadre dei piloti tedeschi si sfideranno in questa classica chiave. Oltre all’unico team tedesco BORA –hansgrohe anche Bahrain Victorious, Cofidis, EF Education – Easypost, Israel – Premier Tech, Lotto Soudal e UAE Team Emirates potrebbero selezionare i loro corridori tedeschi per il pubblico di casa. AG2R Citroën Team e Trek – Segafredo completano le squadre internazionali. Dai ProTeam, confermano la loro partecipazione le Top 5 dell’UCI Europe Tour, comprese le francesi Team Arkéa – Samsic e TotalEnergies. L’ultimo posto nella lista di partenza è assegnato a una nazionale tedesca. Questo dà ai talenti delle squadre continentali tedesche la possibilità di competere con i migliori del mondo in una gara del WorldTour.

Teams Eschborn-Frankfurt 2022

UCI WorldTeams

· AG2R Citroën Team

· Bahrain Victorious

· Bora – Hansgrohe

· Cofidis

· EF Education – EasyPost

· Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

· Israel – Premier Tech

· Lotto Soudal

· Team DSM

· Trek – Segafredo

· UAE Team Emirates

UCI ProTeams

· Alpecin – Fenix

· B&B Hotels ­– KTM

· Bingoal Pauwels Sauces WB

· Burgos-BH

· Sport Vlaanderen – Baloise

· Team Arkéa – Samsic

· TotalEnergies

· Uno-X Pro Cycling Team

German National Team