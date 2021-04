Pesi, Europei: Durante d’argento!

L’Azzurra conquista l’argento di totale con 219, bronzo di strappo e argento di slancio

Strepitosa l’Azzurra Alessia Durante che, agli Europei di Mosca, nella categoria fino a 71 kg, conquista l’argento con 219 kg. Una gara da incorniciare per l’Atleta delle Fiamme Oro che inanella sei prove valide su sei, conquistando anche l’argento di slancio con 122 kg e il bronzo di strappo con 97 kg. Dopo i due bronzi di Giulia Imperio e Davide Ruiu, l’oro e l’argento di Mirko Zanni, sale quindi a 7 il medagliere azzurro.

Entrata in gara nella prima specialità con 93 kg, Alessia riesce poi nei 96, migliorandosi nei 97; meglio di lei, ma solo di un kg, la rumena Olaru (oro di specialità) e l’inglese Godley. Nello slancio gara apertissima con il ritorno in auge della turca Altun fermatasi alla 17esima posizione nello strappo e che invece riesce a conquistare il bronzo nel secondo esercizio; dopo i primi 115 kg Alessia solleva 120 e infine 122 kg, con una tecnica pulita ed efficace, lasciandosi alle spalle la Olaru (2 kg dietro nello slancio) e la Hernandez, ferma a 219.

“Tornare in gara è stato emozionante – dice la Durante appena scesa dalla pedana – ma sono riuscita a rimanere concentrata, lucida e serena. Adesso si torna subito ad allenarsi per l’Europeo under 23, dove voglio arrivare prontissima!”

La gara è stata vinta da una superlativa Emily Godley con un totale di 227 kg; l’inglese dopo essersi piazzata seconda nello strappo con 98 kg ha messo il turbo nello slancio sollevando un bilanciere di 129 kg. Bronzo per la rumena Raluca Olaru con 218 kg.

Tra pochi minuti salirà in pedana l’ultimo degli Azzurri in gara, Nino Pizzolato, grande protagonista della categoria fino a 81 kg, dove cercherà di difendere il titolo continentale conquistato nel 2019