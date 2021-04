Champions League: Real Madrid-Liverpool 3-1

Nell’andata dei quarti di Champions League, il Real Madrid batte 3-1 il Liverpool e ipoteca la qualificazione alle semifinali.

Protagonista assoluto a Valdebebas è Vinicius. Il brasiliano va in gol al 27′: lancio di Kroos per, lo stop di petto è perfetto evita l’ntervento di Philips con il diagonale che fa fuori Alisson.

IL raddoppio al 36’: goffo intervento di testa indietro di Alexander Arnold, sulla palla si fionda Asensio, che salta Alisson e deposita in rete a porta vuota

Il Liverpool protesta con Byrch per un precedente contatto tra Lucas Vazquez e Mané lanciato a rete che lascia più di qualche dubbio.

Il brutto Liverpool distratto in difesa, e con tanti errori , cambia nella ripresa almeno sotto l’aspetto dell volontà. Al 51’ la squadra di Klopp raccoglie i frutti e va a segno con Salah: splendida progressione di Wijnaldum che serve Diogo Jota, il tiro del portoghese è contrato da Modric, il pallone arriva a Salah che batte Courtois.

E’ un’illusione, il Real riprende a a macinare gioco ,il Liverpool da principe ritorna brutto anatroccolo, con Vinicius che realizza la sua personale doppietta al 65’ con il pallone sotto le gambe del povero Philips , Alisson che si tuffa in ritardo, 3-1!



IL TABELLINO

REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1

Real Madrid (4-3-3): Courtois ; Lucas Vazquez , Militao , Nacho , Mendy ; Kroos , Casemiro , Modric ; Asensio (25′ st Valverde ), Benzema , Vinicius (40′ st Rodrygo ). A disp.: Lunin, Altube, Marcelo, Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Arribas, Chust. All.: Zidane

Liverpool (4-3-3): Alisson ; Alexander-Arnold , Kabak (36′ st Firmino ), Philips , Robertson ; Keita (42′ Thiago Alcantara ), Fabinho , Wijnaldum ; Salah , Diogo Jota (36′ st Shaqiri ), Mané . A disp.: Adrian, H. Davies, Milner, Oxlade-Chamberlain, Jones, Tsimikas, B. Davies, R. Williams, Cain. All.: Klopp

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 27′ e 20′ st Vinicius (R), 36′ Asensio (R), 6′ st Salah (L)

Ammoniti: Mané (L), Lucas Vazquez (R), Thiago Alcantara (L), Alexander-Arnold (L