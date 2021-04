Champions League: Bayern Monaco PSG. Le probabioi formazioni

Bayern Monaco-PSG , andata quarti di finale Champions League.

Orfano di Lewandowski, il Bayern Monaco dovrebbe affidarsi ancora a Choupo-Moting. Non ci sarà neanche Gnabry, positivo al coronavirus, mentre Marc Roca ha saltato l’ultimo allenamento. Sané e Coman esterni con Müller trequartista in una trequarti scolpita, così come il centrocampo con Goretzka e Kimmich. Si va verso la confemra della difesa vista a Lipsia, con Davies in panchina: Hernandez e Pavard si candidano come terzini, con Süle favorito su Boateng per affiancare Alaba nella coppia davanti a Neuer.

Verratti positivo al Covid e out nel PSG, così come Florenzi che sarà sostituito da Kehrer. Kurzawa potrebbe trovar posto sulla corsia mancina, con Marquinhos e Kimpembe duo mediano davanti a Navas. Paredes squalificato, il rientrante Danilo con Herrera davanti alla difesa. Davanti Mbappé, Di Maria e Neymar a supporto di Kean. Icardi out.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Danilo; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean.