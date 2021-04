Acqua&Sapone Junior Fasano riparte finalmente il campionato

A due mesi dall’ultima gara ufficiale, disputata lo scorso 6 febbraio contro il Trieste, tornerà in campo finalmente domani, giovedì 8 aprile, l’Acqua & Sapone Junior Fasano, impegnata nella palestra Zizzi contro il Bolzano nel recupero della 19^ giornata.

Forte il desiderio di riprendere il percorso interrotto con Flavio Messina e compagni, fermati alla vigilia della partenza alla Final8 di Coppa Italia, e reduci da una serie di 8 vittorie conquistate nelle ultime 9 partite, ma non sarà affatto semplice, sia per la forza dell’avversario terzo in classifica, sia per la condizione fisica non eccellente della rosa biancazzurra duramente colpita dal Covid.

Dirigeranno l’incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming sul portale ElevenSports, i sig.ri Francesco Simone e Pietro Monitillo.

<<Ritorniamo in campo e sarà peggio che ricominciare una nuova stagione – dichiara alla vigilia il tecnico Francesco Ancona – perché in estate si riparte non allenati ma da una situazione fisica integra, mentre in questa circostanza, i tantissimi atleti in rosa colpiti dal Covid hanno dovuto ripartire con difficoltà, osservando i protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie. In ogni caso, pur non essendo atleticamente al top, nel complesso sono soddisfatto per la bella reazione mentale della squadra. Tutti hanno gran voglia di giocare e di conquistare quanto prima i punti che ci mancano per la matematica salvezza, nonostante la consapevolezza delle difficoltà che ci attendono, a partire dai due incontri ravvicinati di questa settimana. Il Bolzano sta attraversando il miglior momento della sua stagione, e certamente contro di loro sarà dura. Dovremo sostenere ritmi alti ruotando il più possibile tutti i ragazzi a disposizione, e dosando al contempo le forze visto che poi dopo due giorni ci aspetta la sfida contro il Molteno, team protagonista di un periodo positivo pur essendo nelle retrovie della classifica. Due impegni dunque complicati ma dai quali cercheremo di ottenere il massimo>>.

Questa la classifica attuale, con le gare disputate da ciascuna squadra tra parentesi: Conversano 37 (20), Sassari 29 (20), Bolzano 27 (20), Merano 24 (21), Cassano Magnago 24 (22), Siena 23 (20), Pressano 22 (21), Bressanone 21 (21), Junior Fasano 18 (16), Appiano 15 (19), Siracusa 15 (20), Trieste 14 (20), Cingoli 12 (19), Fondi 12 (22), Molteno 9 (21).

Antonio Latartara