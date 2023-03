Uno sguardo alla Serie C – Girone B

A cura di Marco Foianesi. Nel Girone B di Serie C prosegue il duello a distanza tra la capolista Reggiana e la Virtus Entella, prima inseguitrice staccata di sei punti dalla vetta. Le due squadre si avvicinano nel migliore dei modi all’atteso confronto diretto in programma sabato 11 marzo in terra emiliana.

La Reggiana ottiene il suo undicesimo successo in trasferta andando a imporsi al “Tonino Benelli” sulla Vis Pesaro per 3-0 con le reti di Cauz (27’), Rozzio (78’) e Varela (83’). La Virtus Entella invece allunga a undici la striscia di risultati utili consecutivi prevalendo in casa sul Fiorenzuola per 3-1. Alla doppietta di Zamparo (3’ e 24’) e al gol dell’ex Corbari (65’) la formazione emiliana oppone soltanto un centro nel finale di Piccinini (86’). Perde ulteriore terreno il Cesena. La terza forza del torneo, a seguito del pari interno per 2-2 colto in extremis contro l’Aquila Montevarchi, scivola a otto giornate dal termine a nove punti dalla Reggiana e a tre dalla Virtus Entella. L’ultima della classe ribalta con le realizzazioni di Gennari (41’) e Italeng (61’) l’iniziale svantaggio determinato da una realizzazione di Ciofi (23’), ma nelle battute conclusive (86’) si vede raggiungere dagli avversari a segno su rigore con il capocannoniere del girone Simone Corazza.

L’Ancona, in inferiorità numerica per un tempo a causa della contestata espulsione di Prezioso, riesce, grazie a un gol di Simonetti all’88’, a strappare un 1-1 esterno contro la Lucchese passata a condurre al 52’ con un centro di Panico. Il risultato di parità consente alla squadra dorica di confermarsi da sola al quarto posto con una lunghezza di vantaggio sulla lanciata Carrarese. I giallazzurri, imbattuti dal 28 gennaio, conquistano la quinta vittoria nelle ultime sei gare superando davanti al proprio pubblico il Rimini per 3-1. Gli ospiti rispondono con Mencagli (21’) al primo vantaggio apuano siglato da Imperiale (3’), ma nel prosieguo del match finiscono con il soccombere sotto i colpi di Capello (23’) ed Energe (76’). Prosegue il momento difficile del Gubbio sconfitto al “Pietro Barbetti” dall’Olbia per 1-0 (penalty di Ragatzu al 59’). La compagine eugubina, al quarto ko nelle ultime cinque esibizioni interne, si vede agganciare in sesta posizione dal Pontedera passato a Sassari sulla Torres con il medesimo punteggio in virtù di una rete realizzata da Catanese (30’). Il Siena, ottavo, inanella il quarto pareggio di fila chiudendo sull’1-1 il derby toscano disputato in trasferta contro un San Donato Tavarnelle arrivato al sesto risultato utile consecutivo. Pareggio sancito dalle gol di Gorelli per i padroni di casa (9’) e di Disanto per gli ospiti (60’).

Nei bassifondi della classifica si registra l’importante affermazione esterna per 2-1 dell’Alessandria a Recanati. I grigi, passati in vantaggio all’80’ con una rete di Cori, si vedono agguantare cinque minuti più tardi dagli avversari a segno con una pregevole battuta al volo di capitan Sbaffo, ma in piena fase di recupero (92’) rimettono definitivamente la testa avanti grazie a una realizzazione del neoentrato Guillaume Renault. Il quadro dei risultati è completato dallo 0-0 tra Imolese e Fermana. Un pari caratterizzato, oltre che dal rigore neutralizzato da Borghetto all’avanti rossoblu Simeri e dall’espulsione tra i padroni di casa di Bensaja, anche dall’infortunio occorso al trequartista gialloblù Manuel Giandonato.

Risultati

04/03/2023 Gubbio Olbia 0 1 05/03/2023 Recanatese Alessandria 1 2 05/03/2023 Lucchese Ancona 1 1 05/03/2023 Cesena Montevarchi 2 2 05/03/2023 Imolese Fermana 0 0 05/03/2023 Virtus Entella Fiorenzuola 3 1 05/03/2023 Sassari Torres Pontedera 0 1 05/03/2023 Vis Pesaro Reggiana 0 3 05/03/2023 Carrarese Rimini 3 1 05/03/2023 S. Donato Tavarnelle Siena 1-1

CLASSIFICA

Squadra Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs Reggiana 68 30 21 5 4 51 18 10 3 1 27 6 11 2 3 24 12 Virtus Entella 62 30 18 8 4 49 24 9 5 2 26 12 9 3 2 23 12 Cesena 59 30 17 8 5 49 21 8 4 3 29 14 9 4 2 20 7 Ancona 50 30 14 8 8 44 30 8 4 3 24 13 6 4 5 20 17 Carrarese 49 30 15 4 11 39 35 10 2 4 24 13 5 2 7 15 22 Gubbio 45 30 13 6 11 35 27 6 2 7 16 14 7 4 4 19 13 Pontedera 45 30 12 9 9 34 36 7 4 4 19 19 5 5 5 15 17 Siena 43 30 10 13 7 30 28 4 9 2 14 10 6 4 5 16 18 Rimini 41 30 11 8 11 36 30 5 4 5 22 15 6 4 6 14 15 Lucchese 41 30 10 11 9 29 25 6 4 5 17 15 4 7 4 12 10 Fiorenzuola 38 30 11 5 14 27 30 6 2 7 14 12 5 3 7 13 18 Fermana 37 30 8 13 9 35 36 5 6 4 15 14 3 7 5 20 22 Sassari Torres 33 30 7 12 11 25 28 3 6 6 11 14 4 6 5 14 14 Recanatese 33 30 7 12 11 25 34 3 5 7 11 17 4 7 4 14 17 S. Donato Tavarnelle 31 30 6 13 11 32 41 1 8 6 12 20 5 5 5 20 21 Olbia 31 30 6 13 11 31 40 3 6 6 18 23 3 7 5 13 17 Vis Pesaro 30 30 6 12 12 21 43 4 4 7 9 20 2 8 5 12 23 Alessandria 29 30 7 8 15 26 43 3 5 6 15 19 4 3 9 11 24 Imolese 22 30 5 7 18 17 45 3 3 10 10 24 2 4 8 7 21 Montevarchi 21 30 4 9 17 25 46 2 6 7 13 20 2 3 10 12 26