Torino, Juric:”sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto”

Ivan Juric ha commentato così il successo del suo Torino sul Bologna:

“Ultimamente siamo stati penalizzati dagli episodi nonostante stiamo facendo bene”.

“Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, bene anche nel secondo contro un Bologna squadra davvero tosta. Ora bisogna fare quel passo in avanti, andare avanti un altro anno così sarebbe dannoso e triste. Da un paio di mesi stiamo facendo partite bellissime e di alto livello, in alcune è incredibile aver perso o pareggiato. Ci manca qualcosa per fare quel passo in avanti”.