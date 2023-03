SERIE A- Sassuolo-Cremonese 3-2

Grazie al gol al 92′ di Bajrami,Il Sassuolo batte 3-2 una stoica , mai doma Cremonese nella venticinquesima giornata di Serie A.

Match che ha regalato tante emozioni al Mapei Stadium. Laurienté porta in vantaggio i neroverdi con un calcio piazzato (26′) . Il francese è in buona forma, così confeziona al (41′) Pickel sbaglia il controllo , il francese recupera la palla e sfonda sulla sinistra e di tacco serve Frattesi (41′) per il raddoppio con la palla a fil di palo.

Nella ripresa, Ballardini si gioca il tutto per tutto inserendo Dessers per uno spento Afena-Gyan. Passano 10 minuti e Defrel sfiora il tris colpendo la traversa dal limite dell’area, complice anche la deviazione di Carnesecchi. Al 62′ la Cremonese accorcia le distanze: clamoroso errore di Erlic, che di testa serve proprio Dessers: sinistro in fonso alla rete.

Il Sassuolo non assorbe il colpo , la Cremonese ci crede e sfora il pareggio con Vasquez, All’83’ lancio lungo di Carnesecchi, Dessers raccoglie e salta Tressoldi, evita Consigli e insacca con un tocco delicato e angolato. La doccia fredda per i grigiorossi arriva al 92′ il destro in area di Bajrami sul secondo assist di giornata di Laurienté piega Carnesecchi e la Cremonese: il Sassuolo sale a 30 punti e si allontana in maniera importante dal terzultimo posto, mentre i grigiorossi subiscono l’aggancio della Sampdoria. Ballardini è ora a quota 12 insieme a Stankovic nel fondo della classifica.



SASSUOLO-CREMONESE 3-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Zortea , Erlic , Tressoldi , Rogerio ; Frattesi (23′ st Thorstvedt ), Lopez (37′ st Obiang), Henrique (43′ st Harroui ); Defrel (23′ st Bajrami ), Pinamonti (37′ st Alvarez), Laurienté . A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Toljan, Ceide, D’Andrea. All.: Dionisi

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi ; Bianchetti , Chiriches (35′ Lochoshvili ), Vasquez ; Sernicola (33′ st Ghiglione ), Pickel , Benassi , Valeri ; Afena-Gyan (1′ st Dessers ), Tsadjout (21′ st Ciofani), Okereke (21′ st Buonaiuto 6). A disp.: Saro, Sarr, Quagliata, Castagnetti, Acella, Galdames, Meité. All.: Ballardini

Marcatori: 26′ Laurienté (S); 41′ Frattesi (S), 17′ st e 38′ st Dessers (C), 47′ st Bajrami (S)

Ammoniti: Afena-Gyan (C), Zortea (S), Vasquez (C), Pickel (C)