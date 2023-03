Alessio Dionisi ha commentato così la vittoria del suo Sassuolo sulla Cremonese:

“Nel primo tempo abbiamo fatto bene , peccato per l’ errore che poi ci ha condizionato , facendoci perde un pò di smalto ebbassare in campo.La Cremonese ha preso coraggio sul nostro atteggiamento, poi però siamo stati premiati . Abbiamo dimostrato spirito di squadra. Ai ragazzi avevo detto che era una partita importante. Mi sento soddisfatto. Siamo stati premiati in una partita che ci eravamo complicati da soli”.