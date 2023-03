Football Americano- risultati week 2 seconda divisione e Cif9

Giaguari, Trappers, Dockers, Aquile, Saints e Lions a segno in Seconda Divisione. In CIF9 brillano Hurricanes, Doves, Blitz, Blue Storms e Pretoriani. Ecco com’è andato il weekend.

Seconda giornata in Seconda Divisione e già arrivano indicazioni importanti, a partire dal Girone A, dove i Giaguari Torino si assestano al primo posto a punteggio pieno, grazie alla vittoria sui Pirates Savona, avversari diretti e autori di un ottimo e convincente esordio la scorsa settimana. La partita è stata dominata dalle difese, con pochissime emozioni almeno fino all’half time, con le squadre a riposo sul punteggio di 6 a 0 per i torinesi. Poi qualche aggiustamento in linea e l’attacco dei Giaguari ha cominciato a macinare gioco, mantenendo al contempo un grande controllo in difesa. Il risultato, 25 a 2 per Torino, proietta i Giaguari già in dimensione Playoff e con due settimane di pausa prima del match di ritorno proprio contro gli stessi liguri.

Esordio con il botto in Campionato per i Trappers Cecina, che ridimensionano brutalmente le velleità dei Roosters Romagna, battendoli a domicilio per 50 a 12. Troppo forti i toscani visti in campo sabato sera e risultato in ghiaccio sin dal primo quarto di gioco, con ben 28 punti a tabellone. Il divario all’half time (44 a 6) è diventato incolmabile e nella ripresa i Trappers hanno tolto il piede dall’acceleratore, limitandosi a controllare, segnando ancora un TD nell’ultimo quarto e concedendo all’avversario una seconda segnatura.

Prima vittoria per i Dockers Levante, che in casa riescono a piegare i Reapers Torino, alla seconda, bruciante sconfitta consecutiva. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e, dopo un primo quarto in perfetto e equilibrio, i Dockers hanno rotto gli indugi andando a segno due volte prima dell’half time. Ancora battaglia e difese in cattedra nel terzo quarto, con la quarta segnatura di giornata per i liguri che arriva nell’ultima frazione di gioco e chiude la partita sul 27 a 6.

Seconda sconfitta in due giornate anche per gli Hogs Reggio Emilia, che cadono in trasferta contro le Aquile Ferrara, apparse più in forma che mai. Malgrado il punteggio (35 a 0 per gli estensi), la partita è stata divertente e combattuta, con le squadre a lungo applaudite dal numeroso pubblico presente sugli spalti del Mike Wyatt Field. Solide sia in attacco (guidato da un QB di grande esperienza come Nicolò Scaglia) che in difesa, le Aquile hanno affrontato questa prima partita della stagione con il piglio giusto, al netto di diversi errori che non possono che far pensare ad ulteriori ampi margini di miglioramento. Per gli Hogs, invece, un inizio davvero in salita e piuttosto insolito, cui le 3 settimane di pausa che li aspettano dovranno servire per serrare i ranghi e provare ad invertire positivamente la rotta.

Buona la prima per i Saints Padova, che regalano un’altra delusione ai Daemons Cernusco, battuti per 17 a 0. Come si evince dal basso punteggio, sono state le difese le vere protagoniste dell’incontro, con i Saints che sbloccano la partita nel primo quarto ma poi soffrono la pressione degli avversari per il resto dell’incontro, riuscendo solo ad aggiungere 10 punti al proprio bottino. Pochi, ma sufficienti per brindare ad una vittoria importante contro avversari di grande valore come i Daemons.

Chiudiamo il recap con l’atteso esordio dei Lions Bergamo a Verona contro i Redskins: i bergamaschi hanno vinto, ma con molta, molta più fatica del previsto e questo conferma il valore dei veronesi, soprattutto in difesa. A dirla tutta, sono stati proprio i Redskins ad andare in vantaggio per primi, nel secondo quarto, con le squadre negli spogliatoi all’half time sul 7 a 0. La reazione dei Lions, però, non si è fatta attendere e nel terzo quarto l’attacco orobico ha ingranato le marce alte andando a segno 2 volte e arricchendo il proprio bottino anche con un field goal: 7 a 17 e partita che si chiude qui, con un ultimo quarto giocato come il primo, senza segnature e con le difese in cattedra.

Passiamo in CIF9, dove si è giocata ufficialmente la seconda giornata ma, in effetti, la prima per tutte le squadre in campo. Impressionano i Blue Storms Busto Arsizio, capaci di battere i Wolverines Piacenza per 58 a 21 mostrando grandi potenzialità offensive ma anche una buona organizzazione di gioco in difesa. Tanta fatica e vittoria esterna di misura per gli Hurricanes Vicenza sugli Honey Badgers Formigine, squadra alla seconda apparizione in CIF9 e apparsa in decisa crescita. Derby emiliano senza molta storia in quel di Bologna, con i Doves che si sbarazzano dei Ravens Imola per 32 a 0, mentre in Piemonte sono i Blitz Balangero a mettere in primi punti in classifica grazie alla vittoria esterna ottenuta contro i Vikings Cavallermaggiore. I Briganti 82 Napoli non riescono nell’impresa e, dopo aver a lungo combattuto, cedono il passo ai Pretoriani Roma, che con 14 punti tutti messi a segno nel secondo quarto tornano da Napoli a punteggio pieno.

Questi i risultati ufficiali del weekend:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE

Roosters Romagna vs Trappers Cecina 12-50

Reapers Torino vs Dockers Levante 27-6

Giaguari Torino vs Pirates Savona 25-2

Aquile Ferrara vs Hogs Reggio Emilia 35-0

Redskins Verona vs Lions Bergamo 7-17

Saints Padova vs Daemons Cernusco 17-0

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI

Honey Badgers Formigine vs Hurricanes Vicenza 19-20

Doves Bologna vs Ravens Imola 32-0

Vikings Cavallermaggiore vs Blitz Balangero 12-32

Blue Storms Busto Arsizio vs Wolverines Piacenza 58-21

Briganti 82 Napoli vs Pretoriani Roma 0-14

Ph. Credits: @Nicola Maccagnani