Al via l’Asta benefica delle Stelle nello Sport.Campioni in campo per sostenere la Fonzazione Gigi Ghirotti

Sulla piattaforma Memorabid.com la 18° edizione della “maratona benefica”.

Cimeli straordinari donati da grandi “Stelle nello Sport” per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti che opera per l’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Su www.memorabid.com/stellenellosport ritorna l’Asta benefica delle Stelle che festeggia il 18° anno con la partecipazione di grandissimi campioni: da Roberto Baggio a Pecco Bagnaia, passando per le gemelle Asia e Alice D’Amato, Lorenzo Musetti, Mauro Pelaschier, Gianmarco Tamberi, Carlotta Gilli, Alessandro Michieletto, tanti calciatori della Serie A e molti azzurri di diverse discipline.

Non solo calcio, come nello spirito del progetto Stelle nello Sport lanciato nel 2000 da Michele Corti. A sostenere la “maratona benefica” per la Gigi Ghirotti sono numerose Federazioni Società sportive con i loro principali campioni. Insomma, le Stelle del calcio, i campioni olimpici, mondiali ed europei di tante discipline sportive. Un grande gioco di squadra che approda su Memorabid, la piattaforma digitale fondata da Alberto Zacchetti Ceriani che offre e garantisce una continua selezione dei migliori cimeli sportivi.

“In questi lunghi e intensi anni di aste benefiche – racconta Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport – abbiamo potuto contare sulla partecipazione delle stelle più luminose dello sport mondiale. Oggi riparte il nostro viaggio a sostegno della Gigi Ghirotti grazie alla sensibilità e supporto di tante Federazioni e Leghe, di Società sportive e di tanti Campioni che hanno deciso di sposare il nostro progetto”.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria ed è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, uno dei fondatori (insieme al figlio Michele) del progetto Stelle nello Sport. Ogni settimana si potranno trovare all’asta maglie e cimeli originali e autografati.

Si parte con una sessione tutta azzurra: dalla Figc sono arrivate le maglie autografate delle nazionali, quella maschile di Raspadori e quella femminile con tutti gli autografi delle protagoniste. Dalla ginnastica arriva il primo body azzurro di Asia e Alice D’Amato. Poi la maglia della nazionale di scherma autografata da Stefano Cerioni, Alice Volpi, Arianna Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi. E ancora la maglia autografata di Luca Bellini, indossata ai Mondiali di Canoa Polo in Francia. Dal mondo paralimpico cuffia e occhialini di due stelle del calibro di Simone Barlaam e Carlotta Gilli. Dalla Fijlkam arrivano i cimeli di Viviana Bottaro e Nello Maestri (karate) e Maria Centracchio (judo). E poi le maglie “vincenti” della pallavolo, da Alessandro Michieletto a Cristina Chirichella.

Nelle prossime settimane scenderanno in campo tanti calciatori. C’è la maglia del Napoli capolista con gli autografi di tutti i suoi campioni, ma anche quelle di Sampdoria, Genoa, Spezia, Entella, Atalanta, Juventus, Torino, Milan e Inter. Pezzo pregiato la bandiera dei Mondiali di “Italia 90” autografata da Roberto Baggio. C’è anche la maglia dell’Adana Demirspor di Mario Balotelli.

Dal Motomondiale arrivano i cimeli di Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Quartanaro. Ci sono le azzurre dell’arco Chiara Rebagliati e Cinzia Noziglia, i pallanuotisti dell’Iren Quinto, le sciatrici della Nazionale USA, oro nel Team Event ai Mondiali in Francia, la maglia di Francesca Clapcich impegnata alla Ocean race e la bandiera del giro del mondo che per la prima volta arriverà in Italia (a Genova) autografata da Mauro Pelaschier. La maglia azzurra delle ultime Universiadi invernali di Lake Placid e quella della Nazionale italiana di Rugby. E poi la racchetta utilizzata nell’ultima semifinale di Coppa Davis da Lorenzo Musetti e altri cimeli in arrivo.

Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno diRegione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crocieree Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progettoConi, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.