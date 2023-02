Si è chiusa la trattativa per il trasferimento del giovane attaccante classe 1999 al Galatasaray , dopo ottenuto il via libera dal club capitolino – nel pomeriggio è volato. In serata la prima parte delle visite mediche che verranno completate nelle prossime ore prima di apporre la firma su un contratto fino al 2027 per un affare che va chiuso entro la giornata di mercoledì, ultima disponibile per i trasferimenti di calciomercato in Turchia.

