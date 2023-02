Tennistavolo Sassari: Marco Poma sfiora i quarti negli assoluti maschili – Laura Pinna a un soffio dalle semifinali nelle Giornate Rosa Solo sconfitte per la A2 paralimpica

Nel Torneo nazionale Assoluto che si è disputato a Terni Marco Poma arriva sino agli ottavi di finale, dove dopo una durissima e lunga battaglia perde al quinto set contro Francisco Sanchi. Resta la soddisfazione per un cammino ottimo che ha visto l’atleta del Tennistavolo Sassari prevalere nel suo durissimo girone a cinque giocatori grazie alla differenza punti e battere Jose Luis Machado nei sedicesimi. (Ph.: Fitet , Marco Poma in azione)

Il Tennistavolo Sassari ha chiuso le Giornate Rosa di Terni al 13° posto su 9 società italiane.

Nella 5^ categoria Maria Laura Mura è arrivata sino agli ottavi di finale dove ha incontrato purtroppo una Cristiana Ostili in grandissima forma che ha poi raggiunto la finale. L’atleta sassarese è stata sconfitta per 3-0 ma nell’ultimo set ha fatto 12 punti dando l’impressione di poter riaprire il match. Il terzo posto nel girone non è invece bastato a Chiara Scudino per accedere ai confronti diretti.

Nella 4^ categoria Laura Pinna è arrivata a un soffio dalle semifinali, perdendo solo al quinto set contro Elisa Bartoli della Dilettantistica Valle Umbra.

Nella terza categoria si è fermata agli ottavi di finale l’esperienza della russa del Tennistavolo Sassari Elena Rozarova, sconfitta per 3-1 da Milena Busnardo del Castel Goffredo.

A2 Paralimpica – Trasferta pugliese amara per le due squadre sassaresi del girone B della A2 paralimpica gruppo 1-5. Doppia sconfitta per il Tennistavolo Sassari A che perde senza conquistare set contro il Pohafi di Firenze e la Dilettantistica Olimpicus di Catania.

Stesso destino per il Tennistavolo Sassari B negli scontri con l’Ennio Cristofaro di Casamassima e contro il Quartu.

Punteggi in fotocopia anche per la squadra sassarese che milita nella A2 gruppo 6-10. Nel concentramento di Messina, la formazione di Sassari è stata superata sia dalla peter Pan Roma sia dalla Radiosa Palermo