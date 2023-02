SERIE C: uno sguardo al Girone B

di Marco Foianesi- CADE LA REGGIANA AD ANCONA , CESENA ED ENTELLA SPERANO

La Reggiana dopo sette vittorie consecutive cade sul campo dell’Ancona per 2-1, e le contemporanee vittorie delle inseguitrici tengono vivo un campionato che sembrava fosse chiuso. La capolista così interrompe un filotto di vittorie dopo essere passata in vantaggio sull’ostico campo di Ancona, che con questa vittoria rilancia le effimere speranze di promozione diretta, non certo quelle blindate per la zona play-off. Una zona che vede protagoniste il Cesena, ora a -4 dalla vetta che vince a valanga per 4-0 contro un Siena in gita, e una Virtus Entella che regola con un facile 2-0 tra le mura amiche la Fermana. A proposito di vacanze, sono finite quelle del Gubbio di mister Braglia, che finalmente ritorna da Rimini con una vittoria che mancava da troppe giornate. La squadra eugubina da un senso ad una stagione che l’ha vista sempre protagonista. Eccessivo era puntare al primo posto, ma le zone alte di classifica le competono e può tranquillamente puntare ai play-off . In coda, pareggi casalinghi per il San Donato Tavernelle ed Imolese, vince solo l’Olbia sul campo del Fiorenzuola per 1-0, chiude all’ultimo posto il Montevarchi sconfitto nuovamente a Carrara, per le aquile un solo punto in questo inizio anno