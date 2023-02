Serie C: uno sguardo al Girone A

di Marco Foianesi: PRO SESTO DI NUOVO IN VETTA

Il cosiddetto girone del nord, è quello più avvincente ed equilibrato. Continui capovolgimenti, squadre raccolte in un fazzoletto. In questo momento è ritornato in testa, da solo, il Pro Sesto allenato dal più giovane tecnico professionistico, Matteo Andreoletti. Già campione d’inverno, l’inizio del ritorno per la squadra di Sesto San Giovanni non era stato esaltante. Aveva perso punti preziosi, ma non il morale, consapevoli che il vero obiettivo era, ed è la salvezza. Queste tre vittorie consecutive lo riportano in vetta, l’ultima con un secco 2-0 sulla gloriosa Triestina alla prese con una profonda crisi societaria. Alle spalle della nuova capolista troviamo la vera favorita per un pronto ritorno in serie cadetta, vale a dire il Pordenone, sconfitto per 3-1 in questo turno dal sorprendente Arzignano attualmente in zona play-off. Nel giro di 4 punti come si diceva ci sono sei squadre, tra le quali anche la corrazzata Lanerossi Vicenza. La piazza, la storia la indicano come una pretendente alla promozione, ma la discontinuità è il suo pezzo migliore, di conseguenza anche la sconfitta patita a Busto Arsizio contro la Pro Patria, in forte crescita, non aiutano mister Modesto a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società che come sappiamo dispone di un ottima liquidità.Nelle parti basse due nobili decadute, il Piacenza e come accennato la Triestina che da due settimane dopo le dimissioni dell’allenatore Pavanel è guidata da Augusto Gentili promosso dalla primavera.