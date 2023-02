SERIE A -Salernitana-Juventus 0-3

Nel posticipo che chiude la 21.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri batte 3-0 la Salernitana e si porta a quota 26 punti .

Allo stadio Arechi i bianconeri passano in vantaggio al (26′) Nicolussi Caviglia stende Miretti in area eVlahovic , Vlahocic dal dischetto non sbaglia e batte Ochoae. Il radoppio di Kostic (45), su assist fotuito di Vlahovic . Il tris arriva al (47′) , gol che chiude il match ancora con il serbo a segno.

IL TABELLINO

SALERNITANA-JUVE 0-3

Salernitana (4-3-3): Ochoa ; Sambia , Troost-Ekong , Bronn , Bradaric (15′ st Bonazzoli ); Vilhena (1′ st Lovato ), Nicolussi Caviglia (26′ st Bohinen ), Coulibaly ; Candreva , Piatek (26′ st Crnigoj ), Dia .

A disp.: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Pirola, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia. All.: Nicola

Juventus (3-5-2): Szczesny ; Danilo , Bremer , Alex Sandro ; De Sciglio (34′ st Iling ), Miretti (43′ Fagioli ), Locatelli , Rabiot , Kosti (17′ st Cuadrado ); Di Maria (17′ st Chiesa), Vlahovic (34′ st Kean ).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Soulè. All.: Allegr

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 25′ Vlahovic (J), 45′ Kostic (J), 2′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Vilhena (S); Rabiot (J)