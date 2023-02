Mondiali SCI , Federia Brignone racconta a RTL 102.5 la vittoria della prma medaglia azzurra

Federica Brignone regala all’Italia la prima medaglia dei Mondiali di Courchevel-Meribel. Iniziati ieri, la sciatrice azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella combinata alpina

«È stata una gara quasi perfetta, ho avuto la fortuna e la capacità di mantenere la concentrazione sul mio sci e sulla mia performance», racconta Federica Brignone. «Ho tenuto fuori gli altri pensieri e ho cercato di dare il massimo. Sono molto orgogliosa», continua. «Con l’allenamento sai più o meno qual è il tuo massimo, quindi ti rendi conto di cosa stai facendo in gara. A volte però non sai cosa succede rapportato agli altri. Non mi aspettavo di ottenere questo risultato, in questa disciplina ho ottenuto tanto durante la mia carriera però ottenere l’oro non era per niente scontato», racconta in diretta su RTL 102.5. L’atleta valdostana parla anche dell’atleta americana Mikaela Shiffrin, la sciatrice più vincente di tutti i tempi: «Lei è molto concentrata, sembra quasi un robot. Ha 27 anni ed è fortissima, è una brava ragazza e mi ha fatto dei complimenti sinceri», conclude.