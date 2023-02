Inchiesta Prisma, le frasi del pm Santoriello:”Odio la Juventus”

Così in una confernza stampa , era il 2019 Ciro Santoriello nel 2019, esponeva le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve: “Sono contro i ladrocini in campo”.

Le frasi di Ciro Santoriello, uno dei pm dell’inchiesta Prisma che indagano sulla Juventus e sui suoi ex dirigenti, nel corso di un convegno risalente alla primavera 2019 in cui già si parlava di bilanci e della questione plusvalenze: “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus – le parole del magistrato -. Frasi che mettono in allarme cos’ come il pm si dichiarò anti juventino contro il ladrocini in campo”. Nel video completo, secondo quanto apprende l’ANSA, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell’indagine.

Tra gli indagati nel 2019 c’era anche Andrea Agnelli per una presunta irregolarità nei bilanci della Juventus per gli anni 2015 e 2016 e, in particolare, la mancata iscrizione nel fondo “oneri e rischi” di una somma per far fronte, in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione al caso Calciopoli. Non trovando irregolarità, il magistrato aveva proposto l’archiviazione.

Le frasi hanno scatenato l’indignazione dei tifosi dell Juventus , e sui social lievitano migliaia di commenti contro il magistrato .