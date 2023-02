Friburgo ed Eintracht Francoforte conquistano i quarti di finale della Coppa di Germania.

Negli ottavi, il Friburgo dell’italiano Grifo si impone per 2-0 in casa del Sandhausen. Successo casalingo, invece, per l’Eintracht Francoforte, avversario del Napoli in Champions League, che ha battuto per 4-2 il Darmstadt.