Serie A: Udinese-Torino 2-0

L’Udinese batte 2-0 il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A.

Alla Dacia Arena, il match si decide nel recupero: al 93′, Mandragora si fa espellere e provoca il calcio di punizione trasformato da Molina, mentre al 97′ Pussetto si guadagna e concretizza il rigore causato da Milinkovic-Savic. I friulani salgono a 27 punti, a +9 sul terzultimo posto del Venezia . Il Torino resta a quota 32.

IL TABELLINO

UDINESE-TORINO 2-0

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Marì , Zeegelaar ; Soppy (36′ st Molina ), Arslan (37′ st Walace ), Jajalo , Makengo , Udogie ; Success , (26′ st Pussetto ), Beto . A disp.: Padelli, Gasparini, Perez, Nuytinck, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi. All.: Cioffi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Zima , Buongiorno (7′ st Pobega ), Rodriguez ; Singo , Lukic , Mandragora , Vojvoda ; Praet , Brekalo ; Sanabria (26′ st Pellegri ). A disp.: Berisha, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Ricci, Aina, Warming, Linetty. All.: Juric

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 48′ st Molina, 52′ st rig. Pussetto

Ammoniti: Lukic (T), Jajalo (U), Mandragora (T), Soppy (U), Arslan (U), Singo (T), Praet (T).

Espulsi: Mandragora (T) al 47′ st per somma di ammonizioni.