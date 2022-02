Pechino 2022, Olimpiadi Invernali. Parrot oro slopestyle maschile (Lauzi quinti). Paris sesto nella discesa libera

Max Parrot ha vinto la medaglia d’oro nella finale slopestyle maschile di snowboard:

il canadese primo con 90.96 (ottenuto nella seconda manche9, davanti al cinese Yiming Su (88.70) e all’altro canadese Mark McMorris (88.53) nella gara in cui l’azzurro Lauzi ha chiuso quinto.

Oro per Feuz nella discesa maschile, Paris sesto

Lo svizzero vince davanti al francese Clarey e all’austriaco Mayer. L’azzurro arriva a 52 centesimi. Fuori Innerhofer

Beat Feuz corona il dominio quadriennale con la medaglia d’oro olimpica. La prima gara di sci alpino a Pechino 2022 viene conquistata dallo svizzero, che si prende il primo posto nella discesa libera, specialità in cui ha vinto la Coppa del Mondo negli ultimi quattro anni. Argento per il 41enne francese Johan Clarey, ad appena 10 centesimi, bronzo all’austriaco Matthias Mayer, a 16. Sesto posto per Dominik Paris, a 52 centesimi dall’oro. Fuori Innerhofer.