Coppa Italia – Junior Fasano vs Conversano 18-28.

Si interrompe in semifinale il cammino in Coppa Italia della Junior Fasano superata dal Conversano per 18-28 al termine di una prestazione incolore del team biancazzurro.



Di fatto dura una frazione la gara di Flavio Messina e compagni, con l’avvio della contesa che lasciava erroneamente presagire un derby equilibrato (4-4 al 17’), prima del break degli uomini di Alessandro Tarafino che allungavano sul +4 (6-10 al 25’) e giungevano all’intervallo avanti sul 10-13.

Restava praticamente negli spogliatoi la Junior nella ripresa, con il Conversano che, complice il black-out fasanese, sigillava la propria porta e realizzava un parziale complessivo di 10-0 (10-22 al 45’), chiudendo di fatto il match. I baresi gestivano così senza particolari problemi l’ultimo quarto della gara (chiusa sul 18-28) e guadagnavano il meritato pass per la finale di stasera contro il Sassari.

Torneranno invece in campo alle 12.30, nell’incontro per il 3° posto contro il Merano, i ragazzi di Francesco Ancona, che dichiara: << Una sconfitta che non lascia spazio ad alcun alibi. Fa molto male perdere così, ma bisogna saper prendere il meglio anche dalle sconfitte pesanti… Faremo tesoro di questa esperienza e già oggi abbiamo voglia di rialzare la testa e lottare per un posto sul podio. Chiedo comunque scusa a tutti i tifosi che ci hanno seguito, in particolar modo ai presenti a Salsomaggiore. Faremo di tutto per rimediare a questa brutta sconfitta nel derby>>.

Tabellino

Junior Fasano-Conversano 18-28 (10-13 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 3, Angeloni, Boggia, Sperti 1, Pugliese 3, Notarangelo 3, Messina 3, Fovio, Franceschetti, Vinci, Beharevic, Stabellini, Pinto, Jarlstam 5. All.: Francesco Ancona.

Conversano: Di Caro, Moretti 7, Sciorsci 1, Giannoccaro 3, Degiorgio 5, Di Giandomenico, Nelson, Possamai, Rossetto 3, Saitta 1, Pignataro, Lupo 1, Abdurahmanovic 2, Radovcic 5. All.: Alessandro Tarafino.

Arbitri: Rinaldi-Passeri.

ph. Isabella Gandolfi

Antonio La Tartara