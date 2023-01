Vialli, i messaggi di cordoglio

I messaggi di cordoglio a seguito della scomparsa di Gianluca Vialli .( Pagina in aggiornamento)

Marco Lanna, presidente della Sampdoria

“Provo un dolore forte. E’ mancato un amico, un fratello. Sognava di rientrare nella Samp, magari diventandone presidente”.

Roberto Baggio:

“Con il tuo sorriso e l’allegria porta lassù anche il tuo amato pallone”Buon viaggio Gianluca”.

Antonio Conte:

“Sei sempre stato una fonte d’ispirazione per me”

La moglie di Paolo Rossi Federica Cappelletti:

“L’onore di indossare la maglia azzurra: Gianluca ricorda con emozione Paolo Rossi e compagni”

Totò Schillaci:

“So per certo dove resterai per sempre. Grazie di tutto, buon viaggio compagno”

Calciatori e Staff della Roma

Alla notizia della morte di Vialli hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli.

La moglie di Mihajlovic

“Sai quante partite lassù…”. Lo scrive su Instagram Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, postando anche una foto in cui Miha e Vialli si affrontano sul campo, Luca in bianconero e Sinisa blucerchiato

La Cremonese:

“Resterai un esempio indelebile della nostra essenza”

Ciro Ferrara:

“Come si fa a lasciarti andare via? Eri come un fratello.”

Giovani, Andrea Abodi, Ministro dello Sport

“Se n’è andato un amico, non di una vita ma della vita. Con Luca c’era un rapporto di stima che è diventato umano, ancora più profondamente umano quando all’inizio del 2021 gli ho detto che eravamo diventati ‘colleghi’.

David Beckham su Instagram:

” We love you Gianluca. Ciao my friend”

Gianfranco Zola su Instagram:

“Siamo sempre stati noi stessi, due ragazzi italiani e un pallone”

Fiori per Gianluca Vialli sul Wall of Fame del Chelsea allo Stamford Bridge Ground del club, Londra

Gianluca Vialli sul Wall of Fame del Chelsea allo Stamford Bridge Ground del club, Londra, dopo l’annuncio della morte dell’ex attaccante italiano

Gigi Donnarumma portiere della Nazionale azzurra:

“Un leader in campo e fuori”

Gianluigi Buffon:

“Questa maglia che mi regalasti ha un valore inestimabile”

L’Assocalciatori esprime il suo cordoglio

L’Associazione Italiana Calciatori, si unisce al dolore della famiglia Vialli per la prematura scomparsa di Gianluca, grande campione, ex consigliere ed esempio per tutti.

TGR Piemonte raccontano la conquista nel 1996 della Coppa Campioni con Gianluca Vialli con la maglia della Juve

Tgr Liguria :ricorda Vialli e il saluto della società blucerchiata

Il commosso ricordo della famiglia di Gianluca Vialli in una nota

‘Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”

Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti “Intitolargli lo stadio sarebbe bellissimo”Dovremo sentire la famiglia e la Cremonese ma sarebbe una cosa bellissima.”.

Del Piero:

“Nostro Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca”

Riccardo Cucchi , giornalista Rai:

“Vialli mai banale, né dentro né fuori dal campo”

Luciano Moggi su Twitter:

“Ti voglio ricordare condottiero,sorridente e felice come quando hai alzato la Champions 96 e vinto l’europeo”

Giovanni Malagò presidente Coni:

“Portò bandiera olimpica a Torino 2006, unico calciatore”. Ciao Gianluca

Marco Tardelli:

“Un magnifico combattente”, Chelsea: “Addio leggenda”, Meloni: “Re Leone in campo e nella vita”.

Fedez :

”Faccio questo video perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria, che mi ha dato un aiuto incredibile.

Lapo Elkan:

“Ti adoro e riposa in pace”, così in un video su Twitter.

Arrigo Sacchi ex ct della nazionale:

“Un momento terribile,.Gianluca era una grande persona, un grande giocatore, era simpatico, intelligente. Ha lottato fino alla fine, come era nel suo stile”.

Il cordoglio della FIFA sui social

La Nazionale italiana di calcio su Twitter: “Non ti dimenticheremo mai”

Lorenzo Casini, presidenre lega Calcio Serie A

“Con profondo dolore e commozione, la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, indiscusso protagonista del calcio italiano e mondiale”.

Giorgia Meloni presidente del Consiglio

“La storia di Vialli, un gentleman nella vita e nello sport”

La fondazione Veronesi per Vialli

l calciatore era un sostenitore della ricerca e collaborava con la Fondazione Veronesi

La FICG dispone un minuto di silenzio su tutti i campi La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel prossimo fine settimana per ricordare Gianluca Vialli.