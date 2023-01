Abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma non siamo contenti del risultato – ha detto a Dazn -. Senza un episodio discutibile la Fiorentina non vince.

Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo partita è stata più equilibrata. Peccato per l’episodio. Lascia l’amaro in bocca non aver ottenuto nulla con questa prestazione. Sull’episodio andrebbe notato il fuorigioco di Terzic.