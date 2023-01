Fiorentina – Sassuolo 2-1, decide Gonzalez su calcio di rigore

La Fiorentina batte i Sassuolo aall’91 su calcio di rigore trasformato da Nico Gonzalez. Foto Gds – Saponara

La 18/esima giornata Serie A si è aperta con il match tra Fiorentina e Sassuolo. Importantissima sfida con due obiettivi diversi: la Viola per la cirsa per un posto Europa ; I neroverdi:cancellare la sconfitta interna contro la Sampdoria nello turno precedente , fare punti (5 match 1 solo punto) , e non franare nella parte bassa in classifica .

Primo tempo giocato a viso aperto con il Sassuolo più pericoloso dalle parti di Terracciano. Berardi non è in grande spolvero due conclusioni sono sbilenche non altezza della sua tecnica.

Nel secondo tempo Italiano manda in campo Saponara ,, l’attaccante va in gol al 48’ , su rinvio sbagliato di Ferrari. Il sassuolo replica subito , e su tocco di braccio di Dodo – conclusione di Pinamonti – Manganiello inviato dalla sala VAR a rivedere il fallo concede il penalty che Berardi non sbaglia spiazzando Terracciano.

Passano otto minuti e un altro tocco di mano nell’area viola, stavolta di Kouamè, porta di nuovo l’arbitro al Var: stavolta per Manganiello non è rigore. Al 66’ ancora Kouamè protagonista, in negativo perché l’attaccante viola si mangia un gol già fatto a tu per tu con Consigli. Al 74’ altra grande occasione per la Fiorentina, Saponara di testa a porta vuota dopo un’uscita sbagliata di Consigli, ma Ferrari salva sulla linea. All’86’ ancora uomini di Italiano pericolosi, e ancora di testa, ma Consigli sbarra la porta a Nico Gonzalez. Poco male, perché a pochi secondi dal 90’ Tressoldi intercetta con il braccio un tiro di Terzic: penalty per la Viola, dagli 11 metri proprio Nico Gonzalez regala il gol-vittoria alla Fiorentina.

IL TABELLINO

FIORENTINA-SASSUOLO 2-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano ; Venuti (9’ st Dodò ), Milenkovic , Igor , Biraghi (31’ st Terzic ); Bianco (1’ st Castrovilli ), Duncan (27’ st Nico Gonzalez ); Ikoné , Bonaventura , Kouamé ; Cabral (1’ st Saponara ). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Martinez Quarta, Ranieri, Kayode, Amrabat, Barak, Amatucci, Distefano. All. Italiano

SASSUOLO (4-3-3): Consigli ; Toljan , Tressoldi , Ferrari 6, Rogerio ; Frattesi , Obiang , Traorè (47’ st Defrel ); Berardi 6, Pinamonti ,(24’ st Alvarez ), Laurentié 5(35’ st Ceide ). A disp. Pegolo, Russo, Ayhan, Erlic, Romagna, Marchizza, Kyriakopoulos, Harroui, M. Henrique, Thorstvedt, D’Andrea, Antiste. All. Dionisi 5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: st 3’ Saponara (F), 12’ rig. Berardi (S), 46’ rig. Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Milenkovic, Traorè, Tressoldi, Dodò, Castrovilli, Berardi, Nico Gonzalez