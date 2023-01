Partita che è stata meno qualitativa rispetto a quella conto il Monza

Vincenzo Italiano ha commentato così il successo in extremis della sua Fiorentina sul Sassuolo a Dazn:-. Certe gare però si vincono anche con la concretezza e con il cuore portando a casa il risultato. Il Sassuolo è una squadra molto temibile, organizzata. Al minimo errore ti arriva in porta. In questo momento ci teniamo la vittoria, siamo stati bravi. T