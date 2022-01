Serie A: Milan-Roma 3-1

A San Siro , il Milan batte la Roma 3-1 portandosi a -1 dall’Inter capolista.

Partono forte i rossoneri che passano all’8′ grazie a un rigore di Giroud: Rui Patricio è miracoloso sul sinistro al volo di Theo Hernandez, Chiffi viene richiamato dal Var e assegna il rigore per un leggero tocco di braccio (largo) di Abraham. Il raddoppio al 17′: clamorosa la svista di Ibanez al 17′, il cui retropassaggio è intercettato da Giroud, conclusione che si stampa sul palo poi Messias la mette nell’angolino sulla ribattuta per il 2-0. La Roma si scuote, Zaniolo impegna Maignan che respinge di piede la concusione .Al 40′ la Roma accorcia le distanze: sinistro di Zaniolo deviato di testa da Abraham.

Nle secondo tempo Diaz centra la traversa (51′), la Roma non si spaventa e comincia a giocare con il Milan che perde il ctrollo del match. Eccezzionale Maignan,: prima sulla girata di Abraham (59′) e poi sulla botta da fuori di Mkhitaryan (62′).

.Al 74′ Karsdorp, già ammonito, stende Theo Hernandez al limite: secondo gialloolandese sotto la doccia (74′). dal limite Florenzi batte la punzione che si stampa sul palo.

.Con una Roma sbilanciata e super-offensiva, Leao con la sua velocità trova ampi spazi dove infilarsi: all’82’ cala il tris a tu per tu con Rui Patricio e in pieno recupero va via a Mancini che lo stende. Rosso e rigore, che Rui Patricio para a Ibra.





IL TABELLINO

MILAN-ROMA 3-1

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Florenzi (33′ st Conti ), Kalulu , Gabbia , Theo Hernandez ; Tonali , Krunic (19′ st Bakayoko ); Messias , Brahim Diaz (43′ st Maldini), Saelemaekers (19′ st Leao ); Giroud (32′ st Ibrahimovic ). A disp.: Mirante, Nava, Stanga, Rebic. All.: Pioli

Roma (3-5-2): Rui Patricio , Ibanez , Smalling , Mancini , Karsdorp , Pellegrini (26′ st Cristante ), Veretout (26′ st Felix ), Mkhitaryan , Vina 26′ st El Shaarawy ), Zaniolo (40′ st Carles Perez), Abraham (31′ st Shomurodov ). A disp.: Boer, Mastrantonio, Villar, Calafiori, Kumbulla, Bove, Zalewski. All.: Mourinho

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 8′ rig. Giroud (M), 17′ Messias (M), 40′ Abraham (R), 37′ st Leao (M)

Ammoniti: Abraham (R), Zaniolo (R), Theo Hernandez (M), Karsdorp (R), Krunic (M), Mancini (R)

Espulsi: Al 29′ st Karsdorp (R) per doppia ammonizione. Al 47′ st Mancini per doppia ammonizione (R)

Note: Al 49′ st Rui Patricio (R) para un rigore a Ibrahimovic (M)