. Amaro ritorno quello di Mourinho a San Siro, con la sua Roma travolta dal Milan.

Un ko pesante che Mourinho ha incassato. Il tecnico giallorosso in conferenza stampa non le ha mandate a dire dopo 90 minuti di tifo contro: “Quando vedo come ha reagito San Siro (i tifosi del Milan, ndr) mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione”.