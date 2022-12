7^ giornata campionati giovanii e Coppa Italia. Risultati week 7

Conclusa la settima giornata dei campionati tackle giovanili e della Coppa Italia, sono 4 le squadre ancora imbattute, tre delle quali in U18 e una in Coppa Italia. In U15, sfida affascinante e giochi ancora aperti. Ecco i risultati del weekend.

Conto alla rovescia in chiave playoff per i Campionati U15, U18 e per la Coppa Italia e sono solo 4 complessivamente le squadre ancora imbattute, tre delle quali (Leocorni, Guelfi e Redskins) nel Campionato Under 18 e una (Seamen Milano) in Coppa Italia. Ma cominciamo dai più giovani in campo nel weekend e vediamo cosa è successo.

A Bergamo non si passa: è questo il leit motiv di questi campionati giovanili, dove i Leocorni stanno recitando il ruolo dei protagonisti. Un’altra prova di forza in U15 contro i Seamen Milano, battuti 30 a 8 e tenuti a distanza dalla vetta del Girone B, della quale sono sempre più padroni. Alle loro spalle, i Panthers Parma, sconfitti in casa 38 a 40 dai Giaguari Torino dopo una partita a dir poco pazzesca: grinta, orgoglio, tenacia, tecnica….che bello vedere in campo questi atleti! Sarà l’ultima giornata a decidere le sorti di questo girone, perché Panthers e Seamen se la dovranno vedere tra loro, al Vigorelli di Milano e questa è una sfida che riporta alla memoria echi di battaglie…epiche! Onore ai Giaguari, dunque, che senza più nulla da perdere sono riusciti ad espugnare Parma e a salutare il Campionato nel migliore dei modi. Impresa Legio XIII a Firenze: i romani rovinano la festa ai Guelfi, superandoli per 22 a 6, interrompendone l’imbattibilità e raggiungendoli al primo posto. A dividerli, ora, solo la differenza punti (8), che premia i toscani in attesa dell’ultima giornata. Fanno il botto i giovani Vipers Modena, battendo 48 a 0 i Warriors Bologna e, di fatto, staccando il biglietto per i playoff. La partita della prossima settimana contro la Legio XIII ci dirà con quale posizione in classifica…

Come anticipato, è nel Campionato U18 che troviamo tre delle 4 squadre ancora imbattute in questa stagione invernale: non si fermano i Guelfi Firenze, che vincono per 20 a 6 contro i Ducks Lazio e mettono a referto la quinta W stagionale. E non lo fanno nemmeno i Leocorni, a segno contro i Giaguari Torino per 47 a 6 confermando una solidità e un’efficacia in ogni reparto. Con i Redskins Verona a riposo con un bel 5 a 0 in questa categoria, il Campionato ha acceso la battaglia nel Girone C, dove i Panthers Parma superano i Giaguari per differenza punti, battendo nettamente gli Skorpions Varese per 57 a 6. Sarà anche qui l’ultima giornata a definire la classifica, con lo scontro diretto tra Giaguari e Panthers a prendersi la scena.

In Coppa Italia, continua lo show dei Seamen Milano, a valanga anche contro le Aquile Ferrara: sono 63 i punti segnati, per un totale di 240 in questa stagione! Onore al merito per i ‘Duchi’, unici sino ad ora ad essere riusciti a segnare un TD alla corazzata blue-navy, che fino a ieri aveva incassato solo un field goal. Il Girone B, dunque, vede i Seamen primi con 6 vittorie su altrettante partite disputate, seguiti proprio dalle Aquile e dai Redskins Verona, ieri padroni del derby contro i Mastini e in piena corsa per i playoff. Manco a dirlo, sarà l’ultima giornata a decidere le posizioni in classifica perché, come seguendo un copione già scritto, Aquile vs Redskins si giocherà proprio domenica prossima!

Ecco, dunque, i risultati ufficiali di questa entusiasmante settima giornata:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 (Fase ad orologio Gironi A e B)

Leocorni Bergamo vs Seamen Milano 30-8

Vipers Modena vs Warriors Bologna 48-0

Panthers Parma vs Giaguari Torino 38-40

Guelfi Firenze vs Legio XIII Roma 6-22

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 (Fase ad orologio solo Girone C)

Guelfi Firenze vs Ducks Lazio 20-6

Leocorni Bergamo vs Giaguari Torino 47-6

Panthers Parma vs Skorpions Varese 57-6

COPPA ITALIA (Fase ad orologio Girone B)

Redskins Verona vs Mastini Verona 26-10

Seamen Milano vs Aquile Ferrara 63-7

Ph. Credits: @Nando Marzano