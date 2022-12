Qatar 2022- Il Brasile stende la Corea del Sud 4-1 e vola ai quarti contro la Croazia

La Nazionale verdeoro ha travolto 4-1 la Corea del Sud.

Al 974 Stadium di Doha si è vsto il vero Brasile . Alla fine del primo tempo in vantaggio 4-0 con le reti di: Vinicius (7′), Neymar dal dischetto (13′), Richarlison (29′) e Paquetá (36′). Un poker che travolge la Corea del Sud. Di Paik Seung-Ho (76′) il gol della bandiera.





IL TABELLINO

BRASILE-COREA DEL SUD 4-1

Brasile (4-2-3-1): Alisson (35′ st Weverton ); Militao (18′ st Dani Alves ), Thiago Silva , Marquinhos , Danilo (27′ st Bremer ); Casemiro , Paquetà ; Raphinha , Neymar (35′ st Rodrygo ), Vinicius (27′ st Martinelli ); Richarlison .

A disp.: Ederson, Antony, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Pedro. All.: Tite

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu ; Kim Moon-Hwan , Kim Min-Jae , Kim Young-Gwon , Kim Jin-Su 5(1′ st Hong Chul ); Hwang In-Beom (20′ st Paik Seung-Ho ), Jung Woo-Young (1′ st Son Jun-Ho ); Hwang Hee-Chan , Lee Jae-Sung (29′ st Lee Kang-In ), Cho Gue-Sung (35′ st Hwang Ui-Jo sv); Son Heung-Min 5.

A disp.: Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun, Cho Yu-Min, Jeong Woo-Yeong, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Na Sang-Ho, Song Min-Kyu, Yoon Jong-Gyu. All.: Paulo Bento

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 7′ Vinicius (B), 13′ rig. Neymar (B), 29′ Richarlison (B), 36′ Paquetà (B), 31′ st Paik Seung-Ho (C)

Ammoniti: Jung Woo-Young (C)