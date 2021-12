Serie BKT – Risultati e classifica

Il Pisa batte il Como e ritona in testa alla clasisfica. passo falso del BVresci , al Riganonti passa il Monza 0-2. Vittoria del lecce contro la Reggina (2-0). Al Vigorito , il benevento batte il Pordenone (2-1).

Si fa Interessante il campionato cadetto. nella par5e alta della classifica , cinque squadre in quattro punti: Pisa,Lecce,Brescia,Benevento e Monza. In bassa classifica sempre più difficile il campionato del Crotone, sconfitto in casa dalla Spal e del Pordenone .

Perugia-Vicenza 1-0 (49′ De Luca)

Sabato 4 dicembre

Cosenza-Cremonese 0-2 (34′ Strizzolo, 52′ Valeri)

Frosinone-Ternana 1-1 (17′ Charpentier, 51′ Pettinari)

Crotone-Spal 1-2 (2′ Melchiorri, 49′ Mancosu, 88′ Kargbo)

Benevento-Pordenone 2-1 (53′ Butic, 62′ Elia, 63′ Di Serio)

Lecce-Reggina 2-0 (27′ Gargiulo, 61′ Majer)

Domenica 5 dicembre

Como-Pisa 0-1 (5′ aut. Scaglia)

Ascoli-Parma 0-0

Brescia-Monza 0-2 (40′ Gytkjaer, 55′ Machin)

Alessandria-Cittadella 0-1 (2′ Vita)

CLASSIFICA

Pisa 32

Lecce 31

Brescia 30

Benevento 28

Monza 28

Cremonese 26

Ascoli 26

Perugia 25

Frosinone 25

Cittadella 25

Reggina 22

Ternana 22

Como 21

Spal 20

Parma 19

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 7