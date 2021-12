Serie A: Sampdoria-Lazio 1-3

La Lazio, batte 3-1 la Sampdoria, e aggancia la Roma a quota 25 punti.

Gara dominata dai biancocelesti .

uando Milinkovic-Savic trova il corridoio giusto e questa volta il diagonale vincente è di destro quando Zaccagni in caduta serve Immobile, diagonale che prende controtempo il portiere blucerchiato e che vale il 2-0. Al 7′ la sblocca con un sinistro preciso di Milinkovic-Savic, su assist di Zaccagni . Sull’onda dell’entusiasmo e del gioco ritrovato si rivede il bomber Immobile che al 17′ raddoppia e cala il tris al 37, assist di Milinkovic -Savic . La Samp si sveglia nella ripresa, ma è tardi. Di Gabbiadini all’89’ il gol della bandiera con un sinistro da dentro l’area

IL TABELLINO

SAMPDORIA-LAZIO 1-3

Sampdoria (4-4-2): Audero ; Bereszynski (12′ st Yoshida ), Ferrari (1′ st Dragusin ), Chabot , Augello ; Candreva (40′ st Ciervo ), Thorsby , Ekdal , Verre (1′ st Adrien Silva ); Quagliarella (1′ st Caputo ), Gabbiadini . A disp.: Ravaglia, Falcone, Yepes, Murru, De Paoli, Askildsen, Trimboli. All.: D’Aversa

Lazio (4-3-3): Strakosha ; Hysaj Luiz Felipe , Acerbi , Marusic ; Milinkovic-Savic , Cataldi (19′ st Leiva ), Basic5; Pedro (19′ st Felipe Anderson ), Immobile (1′ st Muriqi ), Zaccagni (33′ st Lazzari 6). A disp.: Reina, Adamonis, Radu, Vavro, Luis Alberto, Escalante, Akpa Akpro, Moro. All.: Sarri

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 7′ Milinkovic-Savic (L), 17′ e 37′ Immobile (L), 44′ st Gabbiadini (S)

Ammoniti: Candreva (S), Bereszynski (S), Quagliarella (S), Milinkovic-Savic (L), Adrien Silva (S), Muriqi (L)

Espulsi: Milinkovic-Savic (L) al 22′ st per doppia ammonizione

Note: –