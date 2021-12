Maurizio Sarri torna a Roma con i tre punti ma se la prende ancora una volta con i troppi impegni:

“Siamo al punto che non ci alleniamo mai, giochiamo ogni tre giorni, lavoriamo molto sui filmati, faccio il regista televisivo”. Sull’espulsione di Milinkovic. “La pazienza l’ha persa anche l’arbitro, visto che Milinkovic gli ha solo detto ‘l’azione prima non hai visto un nulla’. Secondo me aveva ragione”. la sostituzione di Immobile? “Aveva male a un ginocchio”.