Serie A: Sampdoria- Fiorentina 0-2

La Fiorentina prosegue nella sua striscia positiva. Nella 13.ma giornata di Serie A la Viola batte 2-0 la Sampdoria: La squadra allenata da Italiano centra la quarta vittoria consecutiva tra Conference League e campionato e guadagna terreno in classifica.

Al Ferraris va in scena una gara tosta, caratterizzata da tanti scontri fisici e poco gioco. Nel primo tempo Bonaventura (4′) sblocca subito il match deviando in rete un cross di Dodò, poi Kouamè fallisce il raddoppio e l’arbitro Marinelli lascia correre su un contatto in area tra Jovic e Villar. Nella ripresa Milenkovic (58′) firma il raddoppio di testa sugli sviluppi di un corner e chiude il match.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2

Sampdoria (4-4-2): Audero ; Bereszynski , Ferrari (21′ st Vieira ), Colley , Amione (37′ Murillo ); Leris , Villar (21′ st Quagliarella ), Djuricic , Augello (26′ st Murru ); Montevago (1′ st Gabbiadini ), Caputo 5.

A disp.: Contini, Tantalocchi, Rincon, Yepes, Malagrida, Trimboli. All.: Stankovic

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Dodò , Milenkovic , Martinez Quarta(1′ st Igor ), Biraghi ; Bonaventura , Mandragora (38′ st Barak), Duncan (20′ st Amrabat ); Ikonè , Jovic (1’st Cabral ), Kouamè (38′ st Saponara ).

A disp.: Cerofolini, Gollini, Terzic, Ranieri, Venuti, Maleh, Zurkowski, Bianco, Di Stefano. All.: Italiano 6

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 4′ Bonaventura (F), 13′ st Milenkovic (F)

Ammoniti: Leris (S)