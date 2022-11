Roma . Mourinho:”sconfitta immeritata”

Josè Mourinho deluso dalla sconfitta nel derby della sua Roma contro la Lazio. Ai micfrofoni Dazn:-” La Lazio ha vinto con un mezzo gol”.

“Non era facile giocare contro una squadra tutta bassa e che ha gestito bene i ritmi. Loro hanno difeso bene il gol di vantaggio e a noi ci è mancata lucidità oltre che qualità che in avanti può fare la differenza”,.l’infortunio di Pellegrini ha pesato molto sulla gara: “Quando mancano certi giocatori, andiamo in difficoltà. Pellegrini ha sempre giocato in Europa League nel momento in cui dovevamo fare punti per forza, è normale poi un infortunio”.