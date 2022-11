Moto3 Gran Premio Comunitat Valenciana. Vittoria di Izan Guevara

Izan Guevara (GasGas) ha vinto il Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto3, 20esima ed ultima tappa del Motomondiale 2022.

Il Campione del Mondo sin dall’inizio in testa a rintuzzato nell’ultino giro l’attacco di Deniz Oncut secondo alla spalle di Guevara

Guevara centra la settima vittoria della stagione, una stagione,

Sul podio staccato di oltre sei secondi Sergio Garcia, che regala al Team Aspar la doppietta in Campionato, visto che Garcia chiude in seconda posizione, con margine nella classifica iridata su Dennis Foggia (terzo in Campionato)

Moto3 Gara Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 28 Izan Guevara Gasgas Valresa Gasgas Aspar Team 38:10.406 2 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Tech3 +0.062 3 11 Sergio Garcia Gasgas Valresa Gasgas Aspar Team +6.557 4 7 Dennis Foggia Honda Leopard Racing +14.133 5 71 Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +14.574 6 31 Adrian Fernandez Ktm Red Bull Ktm Tech3 +14.676 7 44 David Muñoz Ktm Boe Motorsports +14.889 8 10 Diogo Moreira Ktm Mt Helmets – Msi +15.048 9 6 Ryusei Yamanaka Ktm Mt Helmets – Msi +15.288 10 96 Daniel Holgado Ktm Red Bull Ktm Ajo +15.440 11 17 John Mcphee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +15.533 12 48 Ivan Ortola Ktm Angeluss Mta Team +15.618 13 99 Carlos Tatay Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +15.777 14 24 Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing +28.493 15 16 Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +28.503 16 9 Nicola Carraro Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +28.545 17 23 Elia Bartolini Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +28.818 18 38 David Salvador Ktm Angeluss Mta Team +29.160 19 77 Filippo Farioli Gasgas Gasgas Aspar Team +29.402 20 20 Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse +29.454 21 66 Joel Kelso Ktm Cip Green Power +31.915 22 5 Jaume Masia Ktm Red Bull Ktm Ajo +36.482 23 43 Xavier Artigas Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +36.526 24 27 Kaito Toba Ktm Cip Green Power +36.751 25 95 David Almansa Ktm Finetwork Team Boe Motorsports +42.091 26 70 Joshua Whatley Honda Visiontrack Racing Team +50.015 27 64 Mario Suryo Aji Honda Honda Team Asia +50.156 28 22 Ana Carrasco Ktm Boe Motorsports +57.280 29 67 Alberto Surra Honda Rivacold Snipers Team +57.360