Moto2 , Gp Comunitat Valenciana: Vince Acosta , Feranndez nuovo Campione del Mondo

Augusto Fernandez è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto2.

Il pilota del Team Red Bull Ajo conquista matematicamente il titolo di Campione del Mondo quando mancavano 18 giri alla fine del Gpdella Comunitat Valenciana classe Moto2, 20esima ed ultima tappa del Motomondiale 2022.. la matematica certezza a seguito della scicolata di Ai Ogura è scivolato lasciando il titolo nelle mani dello spagnolo.

La gara è stata vinta da Pedro Acosta, che centra la terza vittoria della stagione dopo quelle di Le Mans e Aragon. Il pilota del Team Red Bull Ajo ha preceduto il suo team-mate Augusto Fernandez e il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), quest’ultimo al quinto podio stagionale.

La classifica Mondiale vede Augusto Fernandez Campione del Mondo con 271.5 punti, 29.5 in più di Ogura. Terzo Aron Canet, con Tony Arbolino che chiude quarto con a 80 punti dalla vetta, 14.5 in più del “Rookie of The Year” Pedro Acosta. Celestino Vietti ha chiuso settimo, dietro a Jake Dixon e davanti ad Alonso Lopez.

moto2 Gara Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 51 Pedro Acosta Kalex Red Bull Ktm Ajo 39:52.413 2 37 Augusto Fernandez Kalex Red Bull Ktm Ajo +1.232 3 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team +10.163 4 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Beta Tools Speed Up +14.407 5 75 Albert Arenas Kalex Inde Gasgas Aspar Team +18.904 6 18 Manuel Gonzalez Kalex Yamaha Vr46 Master Camp Team +20.554 7 96 Jake Dixon Kalex Inde Gasgas Aspar Team +21.244 8 52 Jeremy Alcoba Kalex Liqui Moly Intact Gp +25.868 9 8 Senna Agius Kalex Elf Marc Vds Racing Team +33.763 10 23 Marcel Schrotter Kalex Liqui Moly Intact Gp +35.117 11 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +35.598 12 72 Borja Gomez Kalex Flexbox Hp40 +36.336 13 12 Filip Salac Kalex Gresini Racing Moto2 +38.942 14 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team +41.710 15 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +45.238 16 61 Alessandro Zaccone Kalex Gresini Racing Moto2 +51.827 17 81 Keminth Kubo Kalex Yamaha Vr46 Master Camp Team +52.884 18 4 Sean Dylan Kelly Kalex American Racing +53.109 19 17 Alex Escrig Mv Agusta Mv Agusta Forward Racing +55.179 20 42 Marcos Ramirez Mv Agusta Mv Agusta Forward Racing +55.627 21 84 Zonta Van Den Goorbergh Kalex Rw Racing Gp +63.904 22 29 Taiga Hada Kalex Pertamina Mandalika Sag Team 2 la