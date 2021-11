Genoa, esonerato Ballardini , ecco Shevchenko

Davide Ballardini non è più l’allenayore del genoa , coisì riorta il comunicato stampa del club ligure. Sulla panchina del ‘Grifone’ l’ex stalla del Milan Andry Shewchenko.

“Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini – si legge nella nota del Genoa – Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati”. Al suo posto tutto pronto per l’arrivo di Andryi Shevchenko. Per l’ex attaccante del Milan, reduce dall’avventura quinquennale da ct dell’Ucraina, contratto di due anni e mezzo. La presentazione dovrebbe avvenire lunedì. Nel suo staff anche Mauro Tassotti e Luigi Nocentini, che hanno già lavorato con lui nella nazionale ucraina.