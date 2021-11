F1 Gran Premio Citta del Messico. Seconde libere a Verstappen

iPrme libere a Bottas, seconde a Verstappen a Città del Messico, dove si corre per il diciottesimo appuntamento della stagione. L’olandese della Red Bull chiude in 1’17″301, terzo il rivale per il titolo Hamilton. Ferrar: Sainz 5° e Leclerc 7°. Scatteranno dal fondo della griglia Tsunoda e Stroll per cambio della Power Unit.

Dopo la prima nel segno di Valtteri Bottas, è targata Max Verstappen la seconda sessione di prove libere del GP di Città del Messico. L’olandese in 1’17″301 ha preceduto le due Mercedes di Bottas (+0″424) e Lewis Hamilton (+0″509). Quinta la Ferrari di Carlos Sainz (+1″017) e settima l’altra Rossa di Charles Leclerc (+1″304). Tredicesimo tempo per l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+1″926).