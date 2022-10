Europa League: Sturm Graz – Lazio 0-0

La Lazio non va oltre lo 0 a 0 nella terza giornata di Europa League, in casa dello Sturm Graz.

Alla Merkur-Arena poche le emozioni con i bianocelesti che hanno sviluppato qualche occasione da gol solo nel finale, grazie anchre all’inferiorità numerica per l’espulsione di Gazibegovic. Di Pedro e Immobile le occasioni migliori per la Lazio con un gol annullato al centravanti per fuorigioco. Dopo tre giornate Lazio a quota 4 punti come lo Sturm Graz.

IL TABELLINO

STURM GRAZ-LAZIO 0-0

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl ; Gazibegovic , Affengruber , Wuthrich , Dante ; Hierlander , Stankovic , Prass (40′ st Ingolitsch ); Horvat (25′ st Fuseini ); Ajeti , Boving (25′ st Kiteishvili ). A disp.: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Sarkaria, Jantscher, Oroz, Schnegg, Ljubic, Wels. All.: Ilzer .

Lazio (4-3-3): Provedel ; Hysaj , Gila (29′ st Patric ), Romagnoli , Marusic (1′ st Lazzari ); Milinkovic-Savic (18′ st Vecino ), Cataldi , Luis Alberto ; Anderson (1′ st Zaccagni ), Immobile , Pedro (27′ st Cancellieri ). A disp.: Maximiano, Magro, M. Antonio, Romero, Radu, Basic. All.: Sarri

Arbitro: Bastien (Francia)

Ammoniti: Hierlander, Siebenhandl, Kiteishvili (S); Cataldi, Patric (L)

Espulsi: 36′ st Gazibegovic (S) per somma di ammonizioni